



Вучич: "Сербия может позволить себе альтернативу топливу из РФ"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что у страны достаточно финансовых возможностей, чтобы обеспечить альтернативы российским энергоносителям для решения проблемы нехватки поставок.



Об этом сообщает Reuters.



По словам Вучича, Сербия искала источники топлива везде, где только могла.



"Мы должны заплатить цену войны на европейской земле. Мы будем брать Ирак... Я попытаюсь поговорить и с Венесуэлой. Мы возьмем откуда угодно. Мы не брезгливы", - сказал Вучич.



Сербия также планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году.

