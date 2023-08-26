



Второй пошел: из Одессы вышло еще одно судно с зерном

Днем, 26 августа, из одесского порта вышло второе за месяц судно с украинским зерном.



По словам руководителя проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрея Клименко, оба корабля покинули это место после прекращения "зернового соглашения".



"Порт назначения указан BG VAR VARNA. Ожидаемое время прибытия ETA: 2023-08-27 13:00 LT (UTC+3)", - отметил Клименко.



Он пояснил, что балкер PRIMUS находился в порту с 20 февраля. Теперь же судно отправилось в болгарскую Варну.



Что примечательно, предыдущий контейнеровоз с зерном, JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга, покинул Одессу 16 августа. Спустя два дня судно было уже в Стамбуле.





Как сообщалось ранее, новый транспортный коридор, открытый после выхода России из "зернового соглашения", будет использоваться для эвакуации кораблей, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.