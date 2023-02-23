



Второй банк Швейцарии зафиксировал рекордный спад за последние 38 лет



Глава совета директоров Credit Suisse стал фигурантом расследования швейцарских регуляторов. Главная причина – пересмотр заявлений, которые Аксель Леманн сделал в конце 2022 года. В частности, он сообщил, что отток капитала из банка практически прекратился, в то время как ситуация на рынке с акциями стабилизировалась. Федеральная служба надзора за финансовыми рынками выясняет, знал ли Леманн о том, что клиенты продолжали выводить средства. Клиентов беспокоил вопрос о состоянии финансовой группы, которая была темой слухов и спекуляций.



В ходе торгов во вторник, 21 февраля, акции швейцарского банка подешевели на 4% до 2,66 швейцарских франка. Это самая низкая стоимость ценных бумаг Credit Suisse с 1985 года. Даже во время мирового кризиса 2008 года позиции финансового учреждения на фондовом рынке были лучше.



По данным Barron`s, акции Credit Suisse потеряли 6,5% в цене во время торгов, упав к 2,59 франков. За прошлый год ценные бумаги компании подешевели на 66%. На данный момент стоимость этих активов составляет 2,70 франка, а рыночная капитализация составляет 10,8 миллиарда франков, согласно данным Google Finance.



На сегодня акции банка Credit Suisse на бирже в Нью-Йорке колеблются на уровне 2,92 доллара за штуку. Его рыночная капитализация составляет 11,5 миллиарда долларов, согласно Yahoo!Finance.

