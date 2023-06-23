



Вступил в силу 11-й пакет санкций Евросоюза против России

В пятницу, 23 июня, вступил в силу одиннадцатый пакет санкций Европейского союза против России.



"Сегодня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России", - говорится в сообщении МИД Эстонии в Twitter.



В ведомстве заверили, что и дальше будут продолжать повышать цену войны для агрессора до тех пор, "пока Украина не выиграет эту войну и Россия со своим руководством не ответит за свои действия".



По словам глава МИД Эстонии Маргуса Тсахкна, в последнем санкционном пакете при его разработке основное внимание уделялось недопущению обхода уже действующих санкций.



"Эстония и Европейский союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины", - сказал он.



Ужесточение на обход санкций



11-м санкционным пакетом Евросоюз, в частности, тормозит возможности России по обходу уже действующих санкций. Так, впервые в качестве сдерживающей меры в пакет была включена возможность продления запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые товары, подпадающие под санкции, поступают в Россию. Это позволяет, в частности, запретить экспорт "чувствительных" товаров двойного назначения и некоторых товаров, связанных с оборонной промышленностью.



Кроме того, запрет на транзит через Россию в третьи страны будет также распространен на товары, которые могут быть использованы для повышения обороноспособности России, и на товары, используемые в авиации. По предложению Эстонии и других стран Балтии и Польши санкция на автомобильные перевозки расширяется за счет запрета на перевозку в ЕС грузов с зарегистрированными в России прицепами, а также товаров, используемых Россией в войне против Украины, в том числе электроники, полупроводников и фотоаппаратов.



В список ужесточившихся экспортных ограничений также внесены 87 компаний оборонной промышленности, в том числе компании третьих стран, причастные к продаже беспилотников из Ирана и уклонению от санкций. Вместе с ними санкции уже введены почти 1800 физических и юридических лиц за подрыв территориальной целостности Украины.



Также по предложению Эстонии Евросоюз ужесточил санкции на экспорт автомобилей в Россию и запретил экспорт в Россию пневматического и газового оружия и другого подобного оружия.



Кораблям, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, в том числе судам, отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.