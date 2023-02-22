



Всеобщая забастовка в Израиле 23 февраля



Завтра, 23 февраля, ожидается забастовка местных органов власти и организации учителей, во время которой детские сады не будут работать из-за нехватки помощниц, а в средних школах не будет занятий.



Учеба в начальных и средних школах будет проходить в ограниченном формате, а учебный день закончится в 11:45. Директор школы, который захочет перевести учебный день на дистанционное обучение, сможет это сделать.



На экстренном совещании, проведенном на этой неделе в рамках подготовки к утверждению бюджета, местные органы власти объявили, что "в ближайший четверг мы остановим экономику".



Решение было принято в связи с намерением нанести ущерб бюджетам местных органов власти и их полномочиям. Местные власти требуют заключения соглашения о зарплате и условиях найма помощниц воспитательниц , устранения нехватки классов и отмены фонда налога на недвижимость.



Минувшей ночью прошли переговоры инициаторов забастовки с представителями минфина. Они закончились безрезультатно.