



Всемирный банк: У палестинской экономики “мрачные” перспективы

Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному в конце апреля, в 2023 году ожидается замедление экономического роста на палестинских территориях. В отчете поясняется, что в 2022 году на территориях наблюдался экономический рост на 4%, что было связано со снижением ограничений, связанных с COVID-19, но прогнозировалось, что геополитическая напряженность и последствия российского вторжения в Украину снизят рост экономики в 2023 году до всего 3%.



Замедление палестинской экономики в отчете объясняется ограничениями на мобильность, импорт и торговлю, введенными Израилем, а также ростом цен на продукты питания и энергоносители. Также Всемирный банк отметил, что экономика как ПА, так и Газы сильно зависит от иностранной помощи.



“Повышение уровня жизни, повышение устойчивости бюджетных счетов и существенное сокращение безработицы потребуют значительно более высоких темпов роста”, – заявил в пресс-релизе Стефан Эмблад, региональный директор Всемирного банка на ПА и в Газе.



Эмблад приветствовал усилия Палестинской администрации, которая имеет частичный гражданский контроль над палестинскими районами в ПА, по сокращению расходов на зарплату правительству, но сказал: “Общие экономические перспективы остаются мрачными”.



Доктор Наср Абдель Карим, профессор финансов и экономики в Арабско-американского университете в Рамалле, считает, что сообщение о стагнации палестинской экономики не является чем-то новым.



“У палестинской экономики мрачное будущее, и она живет в тупике”, – сказал он. “Нет никаких сомнений в том, что она статична и движется горизонтально – нет крупных обвалов, нет крупных достижений, нет существенного роста”.



По его мнению, отсутствие значительного роста или коллапс вызваны изоляцией палестинской экономики от остального мира.



Экономический аналитик Табит Або Аль Рос объясняет нынешний экономический спад региональной политической напряженностью, последствиями российского вторжения в Украину, последствиями пандемии COVID-19 и израильскими ограничениями на передвижение палестинцев в ПА.

“Зависимость от Израиля также является фактором хрупкости палестинской экономики”, – говорит Або Аль Рос. “Израиль контролирует все, и его неуступчивость в уплате налогов, которые он собирает от имени ПА в полном объеме, очень негативно влияет на палестинскую экономику”.



Отчет, опубликованный Палестинским бюро статистики на прошлой неделе, показал, что безработица снизилась в 2022 году по сравнению с 2021 годом как в ПА, так и в Газе. В ПА уровень безработицы снизился с 16% до 13%, а в Газе – с 47% до 45%.



Абдель Карим считает, что снижение безработицы связано не с политикой ПА, а с политикой Израиля, позволяющей большему количеству рабочих оттуда въезжать в страну. Он назвал тесные отношения палестинской экономики с Израилем преимуществом, а также долгосрочной стратегической проблемой.



“Это просто результат притока более 250 000 рабочих, приезжающих в Израиль на работу”, – сказал он. “Существующие отношения с Израилем – это то, что накачивает жизнь в палестинскую экономику, в дополнение к деньгам и переводам экспатриантов и части того, что международные учреждения тратят в Палестине”.