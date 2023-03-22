



Всемирный банк одобрил кредит на реформы в Египте

Всемирный банк одобрил кредит в размере 7 миллиардов долларов на реформы в Египте.



Деньги будут направлены на поддержку усилий страны по расширению возможностей частного сектора и активизации борьбы с последствиями изменения климата.



Средства будут предоставлены в течение следующих пяти лет. Ожидается, что эта сумма поможет Египту создать больше рабочих мест в частном секторе.



Кроме того, это также улучшит медицинские и образовательные услуги, а также программы соцзащиты.



"Мы гордимся тем, что продолжаем стратегическое партнерство с Египтом. Мы привержены поддержке текущих усилий, направленных на улучшение качества жизни египтян", — сказала директор программ банка по Египту, Йемену и Джибути Марина Вес.

