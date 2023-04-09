



Всемирный банк и МВФ намерены устранить "слабые места" санкций против России

10 апреля в столице Соединенных Штатов начнутся еженедельные Весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. Речь пойдет, в частности, об устранении слабых мест в ранее примененных беспрецедентных санкциях против России, чтобы предотвратить финансирование Москвой своей военной машины в Украине. Об этом сообщили CNN чиновники Министерства финансов США.



По их информации, лидеры мировой финансовой системы встретятся в Вашингтоне и будут работать в течение недели для обмена лучшими практиками по предотвращению любых способов России и российских компаний обойти санкции.



“Финансисты отмечают, что, несмотря на тысячи наложенных санкций, Россия пытается переориентировать торговые пути и приобрести то, что ей нужно, в частности, для войны против Украины, через соседние страны или более снисходительные юрисдикции, такие как Объединенные Арабские Эмираты или Турция”, – информирует CNN.



“Представители Минфина США заявили, что готовы поделиться результатами борьбы с обходом санкций. Бывший президент России Дмитрий Медведев в субботу в российской соцсети заявлял, что поддержка Киева повлекла за собой “настоящий финансовый и политический ад” для Европы, однако западные правительства возлагают вину за экономические потрясения непосредственно на неспровоцированное вторжение России в Украину”, – подчеркивает издание.



Критику санкций можно было услышать и на Западе, где некоторые обозреватели говорили, что они не достигли своей цели, потому что агрессия России продолжается. Но один из архитекторов санкционного режима, бывший координатор политики санкций Государственного департамента США Дэниел Фрид, считает, что в начале ожидания от санкций были “немного преувеличены”.



“Правительство США надеялось, что санкции Путина сдержат, но на самом деле они не очень верили, что это удастся. В самом начале сразу после 24 февраля была надежда, что очень мощные санкции нанесут такой удар по российской экономике, что она развалится. Президент США Джо Байден сказал, что санкции превратили рубль в руины. Это была одна из редких ошибок”, – говорит ведущий эксперт Атлантического Совета Фрид.



По его мнению, для того, чтобы они работали, за санкциями нужно “ухаживать” – расширять, усиливать и следить за тем, чтобы от них не уклонялись. Последняя проблема возникла особенно остро в связи с индивидуальными санкциями против российских олигархов.



Согласно исследованию Национального фонда демократии, клептократы стали более изобретательными, тем более что некоторые страны “не задают лишних вопросов”. Исследователи говорят, что, например, Объединенные Арабские Эмираты и Турция привлекли особое внимание на фоне ужесточения западных санкций против России.