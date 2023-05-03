



Всемирный банк: экономика ПА сталкивается с “мрачными” перспективами

Всемирный банк предупредил во вторник, что экономика Палестинской автономии (ПА) сталкивается с “мрачными“ перспективами, особенно указав на ограничения Израиля в отношении палестинских арабов, сообщает информационное агентство AFP .



В новом отчете глобальный кредитор высоко оценил усилия ПА по сокращению своего государственного фонда заработной платы, но сказал, что экономика Газы и закрепленных за ПА районов Иудеи и Самарии по-прежнему сильно зависит от поддержки иностранных доноров и сдерживается израильскими ограничениями.



“Введенные Израилем “ограничения на передвижение и доступ в Иудею и Самарию и ограничения, приведшие к почти полной блокаде Газы, остаются одними из наиболее важных препятствий для роста и развития частного сектора на палестинских территориях“, — говорится в отчете.



“Ожидается, что если палестинская экономика не будет ослаблена или повышена, она будет продолжать работать намного ниже своего потенциала“, — сообщает банк.



Правительство Израиля в прошлом принимало решение компенсировать налоговые поступления , которые оно собирает от имени ПА, из-за ежемесячной финансовой помощи, которую оно оказывает семьям террористов.



Должностные лица ПА остались непокорными и ясно дали понять , что ПА никогда не перестанет платить зарплату террористам.



ПА тратит шесть процентов своего годового бюджета на выплату 4,5 миллиона долларов в месяц заключенным в тюрьму террористам и еще 6,5 миллиона долларов их семьям, но продолжает просить иностранные пожертвования .



В отчете Всемирного банка содержится предупреждение о том, что “решения новоизбранного израильского правительства удвоить ежемесячные отчисления из доходов от расчистки… могут сигнализировать об обескураживающей тенденции в будущем“.



Общий уровень безработицы в Газе, Иудее и Самарии составил 24,4 процента, добавили в банке.



Внешние “источники рисков, такие как цены на продукты питания и энергоносители, означают, что общие экономические перспективы остаются безрадостными“, — заявил в отчете директор Всемирного банка по палестинским территориям Стефан Эмблад.

