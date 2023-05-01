



Все дорожает: жилье, продукты, отпуск



Еще до повышения цен на молоко, перед Песахом, в Израиле произошло увеличение на десятки процентов цен на ряд продуктов питания, включая яйца, сахар и рыбу. Также выросли цены на одежду, обувь и гостиницы.



В последние дни в заголовки газет попало ожидаемое резкое повышение цен на молоко, но за последние месяцы цены в целом ряде областей резко выросли, причем лидируют цены на продукты питания. Вот данные за последние три месяца.



В преддверии Песаха цены на ряд продуктов питания выросли на десятки процентов, включая яйца, сахар и соль, готовые салаты и лосось. Кроме того, произошел скачок цен на мясо птицы после того, как бойни подняли цены для поставщиков. Повышение цен для поставщиков составил 27%-45% без НДС - рост цен, который был переложен на нас, потребителей.



В то же время наблюдался рост цен на овощи, что отчасти стало результатом сокращения площадей выращивания и отсутствия импорта. Среди овощей, которые стали дороже - сухой лук, красный и острый перец. Еще за несколько месяцев до этого выросли цены на помидоры и огурцы.



Также произошел скачок цен на летние фрукты. Одно из самых заметных повышений - цена на виноград, цена за килограмм которого выросла с 2022 года с 30 шекелей за килограмм до 50 шекелей за килограмм сегодня, цена на дыню также подскочила с 6 шекелей за килограмм до примерно 14 шекелей за килограмм. Цена на арбуз выросла с 8 шекелей за килограмм в прошлом году до 11,9 шекелей за килограмм сегодня.



Из данных индекса потребительских цен, опубликованных центральным статистическим бюро в середине апреля, выяснилось, что арендная плата резко выросла. Арендаторы, которые продлили контракт в этом месяце, заплатили за ту же квартиру примерно на 4,2% больше, а новые арендаторы - на 7,2%. Данные индекса цен показывают, что гостиницы стали дороже в марте на 6%.



Кроме того, на 4,1% выросли цены на одежду и обувь, несмотря на акции распродаж в модных сетях в связи с Песахом. Цены на образование, культуру и развлечения выросли на 0,6%, а также цены на транспорт и связь выросли на 0,2%, цены на здравоохранение также выросли аналогичными темпами.



Цены выросли и в кафе. Цены на завтрак выросли почти до 100 шекелей на человека. Среди популярных сетей, поднявших цены: "Arcaffe", "Landwer" и "Aroma", цены которых выросли в среднем на 7%. Сети объяснили, что сырье стало дороже, поэтому цены на блюда значительно выросли. Повышение цен является частью общемировой тенденции, и все же - цены на завтраки за рубежом значительно дешевле.

