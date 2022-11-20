



Все больше израильтян уже не могут свести концы с концами

Доля израильских домохозяйств, которым удается откладывать деньги, существенно снизилась за последний год, в то время как доля тех, кто не сводит концы с концами, выросла, согласно анализу, проведенному Meitav Investment House на основе потребительского отчета Центрального статистического бюро.



28,3% израильских домохозяйств сообщают, что их ежемесячные расходы превышают их доходы; 38,5% сообщают, что тратят все, что зарабатывают; и только 33,3% сообщают, что им удается накапливать сбережения.



Суть в том, что положение израильских домохозяйств хуже, чем до вспышки пандемии Covid-19.



Между тем, данные Банка Израиля показывают, что общий долг домохозяйств в Израиле вырос на 7,9% в этом году, достигнув 747 миллиардов шекелей в конце второго квартала. Более двух третей этого долга приходится на жилье.



Указанием на причину роста долга домохозяйств является рост уровня безработицы, который в октябре достиг 4,3%, и вряд ли ситуация быстро улучшится. Банк Израиля прогнозирует рост израильской экономики всего на 3% в 2023 году по сравнению с 6% в этом году.



Различные другие отчеты также указывают на ухудшение финансового положения домохозяйств. Компания потребительского кредита Direct Finance, например, сообщила об "ухудшении платежной этики клиентов компании" и об ожиданиях роста кредитных убытков. Кроме того, доля ипотечных кредитов, которые считаются подверженными риску из-за того, что ежемесячный платеж по ним превышает 30% от дохода заемщика, достигла в сентябре 45%, что является историческим максимумом. В связи с этим банки готовятся к проблемам с погашением кредита.



Случайно или нет, Bank Hapoalim предлагает клиентам возможность продлить период действия компонента с плавающей процентной ставкой по их ипотечным кредитам, на который повлиял рост процентных ставок, при сохранении остальных условий их ипотечных кредитов на прежнем уровне и без комиссии. Ожидается, что другие банки предложат своим клиентам аналогичные решения.

