



Впервые за два месяца из Черноморска вышло судно с зерном

Грузовое судно с зерном покинуло украинский порт Черноморск впервые после выхода Москвы из зерновой сделки в июле. Об этом сообщает агентство Reuters.



В прошлом месяце Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения кораблей, застрявших в ее портах с тех пор, как Россия вторглась в феврале 2022 года, и для обхода фактической блокады после того, как Россия вышла соглашения о безопасном экспорте зерна.



Сухогрузы Resilient Africa и Aroyat прибыли в Украину 16 сентября и должны были отправиться после загрузки почти 20 тысяч тонн пшеницы для Африки и Азии.



Как заявил вице-премьер Александр Кубраков, судно Resilient Africa с 3 тысячами тонн пшеницы вышло из порта Черноморск и двигается в направлении Босфора.



"Это первое из двух судов, зашедших в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов. Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницы для Египта", - написал он в Facebook и разместил фото.



