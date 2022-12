Впервые за 40 лет: массовая забастовка сотрудников New York Times

The New York Times сталкивается с 24-часовой забастовкой сотен журналистов и других сотрудников.



Это первая забастовка такого рода, с которой сталкивается издание, сообщает The Guardian.



Сотрудники службы новостей и другие члены NewsGuild of New York говорят, что им надоели переговоры, которые затянулись с тех пор, как в марте 2021 года истек их последний контракт.



На прошлой неделе профсоюз объявил, что более 1100 сотрудников остановят работу на 24 часа, начиная с 00:01 в четверг, если не будет достигнута договоренность.



Переговоры длились более 12 часов до вечера вторника и продолжились в среду, но стороны так и не смогли прийти к согласию по таким вопросам, как повышение заработной платы и политика удаленной работы.



В среду вечером профсоюз объявил, что соглашение не достигнуто и забастовка состоится. Также сотрудники планируют провести митинг в четверг днем ​​возле офиса газеты возле Таймс-сквер.





Barring a breakthrough, @nytimes staff will walk out from midnight to 11:59pm Thursday, Dec. 8.



We’re asking readers to stand with us on the digital picket line and not visit any NYT platforms tomorrow. Read local news. Make something from a cookbook. Break your Wordle streak. https://t.co/KiUlHAtkuh