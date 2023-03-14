



Возможные иски против "израильского Илона Маска" из-за SVB



Партнер адвокатской конторы Levinbook & Co адвокат Яир Лейбовиц говорит, что предприниматель Том Ливне может быть привлечен к ответственности за отказ вывести средства Verbit из Silicon Valley Bank.



Источник, близкий к генеральному директору компании Verbit, Тому Ливне, сообщил Globes, что Ливне отказался вывести деньги из SVB, пока это было возможно, из солидарности с банком и отказа переводить деньги в Израиль из-за его несогласия с судебной реформой правительства.



Источник сказал: "Это небольшой удар по крылу автомобиля, даже если мы потеряем 15 миллионов долларов, это цена, которую стоит заплатить за солидарность. Правительство США уже заявило, что поможет банку. Генеральный директор Ливне - это израильский Илон Маск, и сейчас он вместе с консорциумом инвесторов объявил о намерении приобрести банк за миллиарды долларов."



Источник добавил: "Сторонники Биби просто поднимают шум и ищут, как атаковать. Мы не выводили никаких денег из страны после интервью Ливне. Этих денег изначально не было в Израиле, и они разбросаны по разным банкам за границей".



Партнер Levinbook & Co адвокат Яир Лейбовиц, эксперт по ответственности руководителей, участвовавший во многих крупных судебных процессах против директоров и должностных лиц, прокомментировал: "Если сообщения верны, что у компании Verbit была конкретная информация о том, что SVB может рухнуть, и руководители компании даже поднимали вопрос о возможности изъятия денег из банка и перевода их на счет в израильском банке, а руководитель компании решил не делать этого "из солидарности с банком" или из политических соображений, то, по моему мнению, этот руководитель может нести ответственность перед компанией".



"Я лично полностью против опасного и ужасного судебного переворота, который сейчас планируется, и каждый руководитель компании, безусловно, имеет право иметь собственное мнение по любому политическому вопросу. Что касается его собственных денег, то он, безусловно, имеет право поступать с ними так, как ему заблагорассудится, и реализовывать с их помощью любую политическую программу, в которую он верит".



"Но при этом, - продолжает Лейбовиц, - поскольку речь идет о "чужих деньгах", о средствах компании, которыми распоряжается менеджер, то, согласно закону, долг осторожности сотрудника компании лежит на нем по отношению к компании. Он должен принимать во внимание соображения блага компании”.



"Если в итоге компании будет нанесен ущерб от краха банка и выяснится, что действительно можно было снять деньги и предотвратить ущерб, то в таком случае и если это действительно были соображения, то, на мой взгляд, может быть подан иск о нарушении обязанности проявлять осторожность по отношению к компании”.