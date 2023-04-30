



Восстановление спроса на смартфоны в этом году маловероятно - Sony

По словам президента и главного операционного директора Sony Group Corp. Хироки Тотоки, рынок смартфонов, скорее всего, останется депрессивным в течение следующего года. Компания предложила очень консервативный прогноз для своих собственных показателей и мировой экономики, пишет Bloomberg.



Sony ожидает замедления темпов роста в Европе, высокой степени неопределенности в Китае, а также видит снижение цен на телефоны премиум-класса в США. Sony увеличила свою долю на мировом рынке датчиков изображения для смартфонов до 51% за последний финансовый год с 44% ранее.



Китайский рынок смартфонов, который по-прежнему является крупнейшим в мире, переживал двузначное падение большую часть прошлого года и сохранил тенденцию к снижению в первые три месяца 2023 года. Последние данные показали падение на 11% даже после того, как Китай отменил строгие ограничения на передвижение и обычную деловую активность.