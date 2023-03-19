



Volvo уволит 1600 сотрудников в Польше

Volvo Group проведет реструктуризацию своего европейского производства автобусов в попытке вернуть его к прибыльности, избавившись от польского завода и сократив 1 600 рабочих мест.



Volvo Buses изменит свою бизнес-модель в Европе, чтобы сосредоточиться на производстве шасси, сотрудничая с внешними компаниями для изготовления кузовов, в соответствии со стратегией, применяемой на других рынках.



Продажа завода по производству автобусных кузовов во Вроцлаве на западе Польши приведет к созданию резерва на реструктуризацию в размере 1,3 млрд шведских крон ($123,14 млн), что ударит по операционной прибыли Volvo в первом квартале 2023 года.



"Решение о прекращении производства комплектных автобусов повлияет примерно на 1 600 рабочих мест в Volvo Buses, из которых около 1 500 находятся во Вроцлаве", - говорится в заявлении группы.



Volvo по-прежнему будет иметь более 2 100 сотрудников в Польше, работающих в Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment и вспомогательных подразделениях группы.