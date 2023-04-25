



Volvo инвестирует в израильскую компанию

Автомобильный технический фонд шведского транснационального производителя автомобилей Volvo объявил об инвестициях в израильскую компанию CorrActions , занимающуюся мониторингом водителей, которая отслеживает активность мозга с помощью бессознательных, неконтролируемых мышечных движений, пишет Globes.



Отслеживая эти движения с помощью программного обеспечения искусственного интеллекта из таких источников, как рулевое колесо и смартфоны, Corractions может обнаруживать широкий спектр когнитивных состояний, включая усталость, невнимательность, беспокойство и опьянение алкоголем и наркотиками.



Стратегические инвестиции Volvo в CorrActions являются частью раунда финансирования серии A, который, как ожидается, достигнет 6 миллионов долларов. Среди других инвесторов раунда — OurCrowd и Next Gear Ventures. CorrActions была основана в 2019 году председателем Цви Гиносаром и директором по безопасности Эльдадом Хохманом.



“Работая с Tech Fund, мы стремимся стать предпочтительным стратегическим партнером для интересных стартапов, которые могут помочь укрепить наши позиции в качестве технологического лидера в нашей отрасли, — сказал Александр Петрофски, глава Volvo Cars Tech Fund. - CorrActions идеально отвечает всем требованиям и фокусируется на миссии, которая близка нашему сердцу: сделать автомобили и людей в них и вокруг них более безопасными“.



В Volvo заявили, что технология CorrActions может стать важным дополнением к ее будущим системам безопасности.



