



Волны Кондратьева: В мировой экономике летом 2023 года начнется новый цикл

Мировая экономика находится на пороге кардинальных перемен. Так, уже 30 июня 2023 для нее наступит так называемый новый суперцикл – колебания цен на всю группу сырьевых товаров.



Как пишет Bloomberg, речь идет о "волнах Кондратьева" – это концепция советского ученого, основанная на том, что каждые 30 лет цены на сырье растут или снижаются.



Согласно концепции теории, уже 30 июня для глобальной экономики начнется новый цикл роста цен на сырье. По данным журналистов, на индексе спотовых цен ясно заметно, что индекс сырья начал расти еще в первой половине 1990-х, а в 2008 году достиг максимальных значений.



Соответственно, уже сейчас он снова снизился до показателя, на котором находился почти 20 лет назад. То есть, текущий 30-летний цикл уже завершился, поэтому вскоре начнется новый.



В агентстве указывают, что “волны Кондратьева” в ценах на сырье “переливаются” в акции. Когда стоимость товаров остается неизменной в течение длительного периода, тогда акции растут. Но как только товары начинают приносить прибыль (например, в 1970-х или 2000-х годах), акциям становится гораздо труднее набирать обороты.