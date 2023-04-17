



Волна жалоб на сеть Ace



Израильский Совет по защите прав потребителей получил сотни жалоб на филиалы компаний Ace и "Авто Депо", в которых содержатся аналогичные или похожие претензии, связанные с нарушениями Закона о защите прав потребителей.



В письме, направленном в компанию, Совет потребителей потребовал от Ace ответа на полученные Советом жалобы, касающиеся нарушений со стороны сети, и требование подробно описать действия, которые Ace планирует предпринять для устранения недостатков, подробно описанных в письме.



В большинстве жалоб потребители жалуются на трудности при обращении в компанию, на получение непрофессионального или вводящего в заблуждение ответа, на получение запутанных сообщений (подтверждение отмены по телефону и получение через минуту текстового сообщения, подтверждающего транзакцию), противоречивые инструкции о том, как собирать и обслуживать продукт, и отказ восполнить нехватку деталей.