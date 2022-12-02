



Волна увольнений: 1500 сотрудников H&M останутся без работы

Причиной сокращения штата в головном офисе ритейлером Hennes & Mauritz H&M стал экономический кризис. В частности, высокая инфляция в мире и резкий рост затрат, вызванных полномасштабной войной в Украине. В компании надеются сэкономить около 190 миллионов долларов, уволив 1500 сотрудников.



“Поддержка освещения и отопления в огромных магазинах становится все большей проблемой из-за нестабильных цен на энергоносители”, – рассказывает старший аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.



“Мы переживаем большой переходный период, и вся индустрия розничной торговли сталкивается с множеством проблем”, – сказал глава отдела по связям с инвесторами H&M Нильс Винге.



Он также отметил сложности, связанные с пандемией, войной в Украине и растущими затратами на сырье, фрахт и энергию.

Ритейлер H&M сообщил, что квартальные продажи оказались намного ниже, чем ожидали у компании из-за низкой платежеспособности покупателей, вызванной высокой инфляцией.



Еще одной причиной сокращения штата стала высокая конкуренция среди ритейлеров на рынке. Компания H&M сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны более дешевых брендов и онлайн-брендов.



Летом H&M принял решение о полном выходе из российского рынка из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Это обойдется компании в 190 миллионов долларов. В H&M заявили, что считают невозможным "учитывая текущую ситуацию" продолжать бизнес в России.



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