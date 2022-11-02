



Война убивает украинский экспорт

Украина несет серьезные потери на рынке экспорта – только в страны СНГ он упал почти на четверть. Из-за блокирования портов оккупантами больше всего сократилась торговля с Узбекистаном и Азербайджаном.



В частности, за девять месяцев 2022 года экспорт в страны СНГ сократился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, уточнив, что эти данные не учитывают экспорт в Россию и Беларусь, который фактически не осуществляется из-за полномасштабной войны.



Больше всего сократилась торговля с Узбекистаном и Азербайджаном (более чем в половину). Это связано в первую очередь с усложнением логистических путей из-за блокирования черноморских портов оккупантами, цитирует Пидласу пресс-служба Верховной Рады.



Вместе с тем, экспорт в Молдову вырос на 15% благодаря тому, что эта страна стала одним из транзитных направлений для украинских товаров.



В целом совокупный экспорт в страны СНГ за девять месяцев 2022 года составил 1,27 млрд долларов США.



Отметим, что в 2022/2023 маркетинговом году, который начался 1 июля, Украина уже экспортировала 12,9 млн тонн зерновых и зернобобовых, в том числе в октябре – 4,2 млн тонн.

