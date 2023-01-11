



Война с ростом стоимости жизни: Нетаниягу и Смотрич заморозят цены

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич сегодня , 11 января, представят план борьбы с ростом цен в экономике на пресс-конференции, которая пройдет в офисе премьер-министра в Иерусалиме. Правительство намерено включить в план замораживание налогов на электричество, воду и недвижимость, а также предоставление кредитных баллов работающим родителям.



Уже вчера министр финансов подписал приказ о продлении отмены акцизного налога на уголь, что, как ожидается, отразится на цене электроэнергии для потребителя. Приказ продлевает снижение, уже утвержденное предыдущим правительством, до конца 2023 года. Снижение акцизного налога позволит снизить цену на электроэнергию, но не предотвратит ее полностью. По оценкам, рост цен в результате снижения налога уменьшится с 8,3% до примерно 6%.



Стоимость отмены акциза на уголь была оценена казначейством примерно в 440 миллионов шекелей в год. Учитывая постоянный бюджет, правительству пришлось найти для этого шага бюджетный источник. Правительство намерено взять эти деньги из компенсационного фонда и изменить закон таким образом, чтобы в этом году не пришлось изыскивать налоги на эти цели.



Цена на электроэнергию, как и цена на воду, которая в начале года выросла на 3,5%, определяется независимыми органами, и правительство не имеет возможности вмешиваться в их решения и напрямую влиять на тариф. У правительства есть возможность снизить издержки производства, например, путем снижения налога на сырье, как это сейчас делается с электроэнергией. Кроме того, выборные должностные лица могут оказать давление на власть, чтобы распределить повышение цен во времени, так чтобы в краткосрочной перспективе население не почувствовало реального повышения, но заплатило за него в долгосрочной перспективе.



Для того, чтобы правительство полностью заморозило цены, ему придется напрямую субсидировать повышение цен как на электроэнергию, так и на воду. Такой шаг может стоить налогоплательщикам многих миллиардов. Экономисты в прошлом предупреждали, что он может иметь серьезные экономические последствия: значительно увеличить долг, негативно повлиять на долговой рейтинг Израиля, усилить инфляционное давление и даже привести к очередному раунду повышения процентных ставок.