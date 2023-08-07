



Война России и Украины подстегнула европейский спрос на израильские системы ПРО

Продажи Arrow 3 и “Пращи Давида” набирают обороты благодаря первому в истории экспорту в Германию и Финляндию. Обе сделки являются результатом войны между Россией и Украиной, которая привела к глобальному росту закупок оружия, особенно в Европе, где отмечается значительный спрос на системы противоракетной обороны на фоне потенциальной угрозы со стороны России. Израиль впервые будет экспортировать как Arrow 3 IAI, так и “Пращу Давида” Rafael's.



Сделка с Финляндией потребовала одобрения США из-за активного участия Агентства противоракетной обороны США в разработке “Пращи Давида”. Из-за участия США в разработке "Праще Давида" производство ракет и пусковых установок, которые будут поставляться в Финляндию, будет разделено поровну между израильской Rafael и американской корпорацией Raytheon. Средства перехвата, которые будут поставлены в Финляндию, не будут включать в себя оригинальную систему управления и контроля, используемую в “Праще Давида” и разработанную Elisra of Elbit Systems. Это связано с решением финнов внедрить собственную систему управления и контроля.



Но какой бы крупной и значимой она ни была, продажа “Пращи Давида” Финляндии является лишь “закуской” к крупной сделке, в рамках которой IAI оснастит ВВС Германии ракетами-перехватчиками Arrow 3 за беспрецедентные 4 миллиарда евро. Контракт с Германией отличается от большинства оружейных сделок, в которых страна-покупатель требует от поставщиков перенести производство на ее территорию при передаче знаний или внести изменения в системы, включающие ассимиляцию местных компонентов.



Из-за срочной необходимости ракет Arrow 3 немцы отказались от местного производства и адаптации системы защиты к немецким компонентам и запросили у IAI систему, полностью идентичную той, которая используется Израилем. Это приведет к тому, что Rafael и IAI увеличат свой штат на сотни новых сотрудников. Одним из крупнейших бенефициаров этих двух сделок является дочерняя компания IAI, Elta Systems, которая разрабатывает и производит радары, используемые в системах “Праща Давида” и Arrow.

