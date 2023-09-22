



Война не мешает: Украина вышла из группы экономически несвободных стран

Украина движется вперед по пути к экономической свободе, впервые выйдя из группы стран, которые считаются экономически несвободными. Об этом свидетельствует последний рейтинг от Fraser Institute, составленный на основании данных 2021 года.



Согласно данным данным рейтинга, Украина вошла в третью группу, где находятся такие страны как Китай, Индия, Бразилия и Турция.



Несмотря на медленный, но важный прогресс, Украина заслуженно вышла из группы экономически несвободных стран. Однако полномасштабная война, начатая РФ в Украине, может негативно повлиять на уровень экономической свободы и привести к ухудшению показателей страны в будущем, что вполне ожидаемо.



Вместе с тем это не мешает украинским властям продолжать реформы и улучшать ситуацию, например, в судебной системе и регулировании бизнеса и т.д.. Ведь такие действия способствуют повышению экономической свободы и созданию благоприятной бизнес-среды в Украине.