



Война между Израилем и ХАМАСом повлияет на цены на нефть и мировую экономику

Война между Израилем и ХАМАСом является поводом для беспокойства и повлияет на цены на нефть, если в нее вмешаются Ближний Восток и Иран, заявил исполнительный директор Торгово-промышленной палаты PHD (PHDCCI) Ранджит Мехта.



Цены на Brent выросли, сообщил он, добавив, что “война повлияет на цены на нефть и цепочки поставок, особенно если в нее вмешается Иран, крупный производитель нефти. Это повлияет на всю мировую экономику".



“Война, безусловно, является поводом для беспокойства. Если Иран и Ближний Восток втянутся в войну, это повлияет на цепочки поставок нефти. Это также повлияет на импорт товаров из Израиля. Сегодня мы также увидели его влияние на фондовые рынки", – добавил он, отметив неизбежную "атмосферу неопределенности".



По его словам, атмосфера неопределенности будет преобладать в течение нескольких дней, и "с течением времени мы получим больше ясности. Войны непредсказуемы. Поскольку Израиль объявляет состояние войны, неопределенность будет сохраняться некоторое время”.