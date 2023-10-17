



Война между Израилем и Хамасом может привести к росту мировых цен на газ

Отголоски войны между Израилем и террористической организацией ХАМАС ощущаются не только в регионе, охваченном конфликтом, но и во всей мировой энергетической экономике. В недавно опубликованном отчете главный экономист Банка Леуми д-р Гиль Михаэль Буфман подробно описал масштабные последствия этой ситуации.



В качестве упреждающего шага израильское хранилище Тамар прекратило подачу природного газа, что привело к приостановке его экспорта в Египет по газопроводу East Mediterranean Gas (EMG). Ожидается, что это неожиданное нарушение существенно повлияет на способность Египта экспортировать сжиженный природный газ в Европу и другие страны. Меньшее количество газа означает рост цен, что в конечном итоге может оказать влияние на мировой газовый рынок.



Ситуация может затронуть и такие страны-экспортеры газа, как Катар, который является одним из крупнейших игроков на мировом газовом рынке. Если ситуация ухудшится, цены на газ в мире могут продолжить расти.



Конфликт на Ближнем Востоке уже бросил тень на мировые цены на энергоносители, но на горизонте появились более зловещие тучи. Потенциальное распространение конфликта на другие сферы и вовлечение в него новых региональных игроков представляет реальную угрозу для цен на энергоносители.