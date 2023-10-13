



Война между Израилем и ХАМАСом: фондовые рынки падают, цены на нефть растут

В пятницу фондовые рынки снизились на фоне роста цен на нефть и опасений, что конфликт между Израилем и Хамасом повлияет на поставки в богатый нефтью ближневосточный регион, а цены на газ в Европе достигли максимального уровня с февраля.



Аналитики Energi Danmark заявили, что недавняя диверсия на трубопроводе в Балтийском море усилила геополитическую неопределенность в связи с конфликтом между Израилем и Хамасом.



В Хельсинки считают, что утечка в газопроводе Финляндия-Эстония, произошедшая в минувшие выходные, была вызвана внешними действиями, что вызвало подозрения в причастности России.



В пятницу в Азии фондовый рынок Гонконга упал более чем на 2%, что было вызвано сильными продажами в технологическом секторе, который на этой неделе пережил мощный рост на надеждах на усиление государственной поддержки экономики и борьбы с материковыми рынками.



