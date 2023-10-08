



Война ХАМАСа может замедлить инвестиции в природный газ в регионе

Боевые действия между Израилем и боевиками из Газы могут стать ударом по амбициям Израиля и всего региона Восточного Средиземноморья стать центром экспорта природного газа в Европу и другие страны.



В заявлении, сделанном на этих выходных, Chevron заявила, что “сосредоточена на безопасных и надежных поставках природного газа на благо внутреннего рынка Израиля и наших региональных клиентов”. Компания передала вопросы о продолжении эксплуатации объектов правительству Израиля.



По мнению аналитиков, ожесточенные бои, начавшиеся в субботу, потенциально могут замедлить темпы инвестиций в газовые месторождения в регионе. Это также может помешать усилиям Израиля по привлечению большего числа международных энергетических компаний для добычи газа.



