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Война ХАМАСа может замедлить инвестиции в природный газ в регионе
08.10.2023 18:50 Наталья Богинская

Война ХАМАСа может замедлить инвестиции в природный газ в регионе

Боевые действия между Израилем и боевиками из Газы могут стать ударом по амбициям Израиля и всего региона Восточного Средиземноморья стать центром экспорта природного газа в Европу и другие страны.

В заявлении, сделанном на этих выходных, Chevron заявила, что “сосредоточена на безопасных и надежных поставках природного газа на благо внутреннего рынка Израиля и наших региональных клиентов”. Компания передала вопросы о продолжении эксплуатации объектов правительству Израиля.

По мнению аналитиков, ожесточенные бои, начавшиеся в субботу, потенциально могут замедлить темпы инвестиций в газовые месторождения в регионе. Это также может помешать усилиям Израиля по привлечению большего числа международных энергетических компаний для добычи газа. 

 

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