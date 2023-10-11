



Военные действия на Ближнем Востоке привели к подорожанию зерновых

Пшеница, кукуруза и соя дорожают. По данным Reuters, фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою в Чикаго выросли в понедельник из-за геополитической напряженности, поскольку война между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС породили опасения более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Рос цен на кукурузу и сою был ограничен благоприятными условиями сбора урожая в США.



Эндрю Уайтлоу из австралийской сельскохозяйственной консалтинговой компании Episode 3 считает, что большое количество дешевого зерна, поступающего из России, удерживает цены на низком уровне, и для изменения рынка понадобятся значительные изменения.



Цены на сырую нефть также выросли в понедельник. Цены на пшеницу также пошатнулись из-за беспокойства относительно урожая в южном полушарии, поскольку погодные условия в Аргентине ухудшаются.