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Во Франции планируют повысить пенсионный возраст
11.01.2023 20:01 Ольга Белозерова

Во Франции планируют повысить пенсионный возраст

Правительство Франции предложило повысить установленный законом пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году в рамках крупной реформы пенсионной системы.

Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что изменения необходимы для предотвращения серьезного дефицита в системе в будущем. Об этом сообщает ВВС.

Недавний опрос показал что 80% населения Франции выступают против повышения пенсионного возраста до 64 лет. Однако, госпожа Борн заявила, что ничего не делать с прогнозируемым дефицитом пенсионной системы было бы "безответственно". 

"Это неизбежно приведет к массовому увеличению налогов, сокращению пенсий и создаст угрозу для нашей пенсионной системы", - подчеркнула она.

Пенсионный возраст будут повышать постепенно, на три месяца в году, начиная с сентября. К 2027 году он достигнет 63 лет и 3 месяцев, а целевой возраст - 64 года в 2030 году

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