



Вместо сладких напитков: Минфин предлагает комплексный налог на вредную еду

Министр финансов Бецалель Смотрич попросил чиновников казначейства изучить вопрос о более широком и всестороннем налоге на нездоровую пищу вместо налога на сладкие напитки, который вскоре будет отменен.



Инициатива возникла после того, как на совещании, проведенном новым министром, чиновники попросили пересмотреть решение об отмене налога, поскольку он доказал свою исключительную эффективность с учетом того, что Израиль занимает первое место в регионе по ампутациям вследствие диабета.

По данным ОЭСР, ампутация нижних конечностей среди взрослых достигла пика 17,6 на 100 000 человек, что в 2,75 раза превышает средний показатель по организации, составляющий 6,4.



Поэтому чиновники бюджетного отдела Минфина работают над решением, которое удовлетворит ультраортодоксов, а также принесет пользу гражданам и убережет их от вредной пищи, вызывающей болезни.



“Решение министра финансов является неудачным, прискорбным и слепым решением”, — написали врачи Ассоциации общественного здравоохранения в резком и жестком послании в его адрес.



По их словам, “сладкие напитки вызывают диабет, который является основной причиной серьезных заболеваний и смерти многих израильтян, поэтому их обложение налогом оправдано.Отмена налога приведет к тому, что увеличится число израильтян, страдающих от слепоты, инсультов, почечной недостаточности и сердечных заболеванийи из-за диабета и ожирения”.



Судя по всему, новый министр финансов принял рекомендации врачей общественного здравоохранения.

