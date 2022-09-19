



Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

В Египте будет создана компания-оператор Global Blue Egypt для реализации системы возмещения НДС для иностранных туристов, выезжающих из страны. Гости могут оформить tax free в аэропортах.



Когда проект по возврату НДС будет реализован, пока не сообщается.



Сейчас tax free в Египте у туристов непопулярен, поскольку связан с множеством бюрократических сложностей: в налоговое управление Египта нужно предоставить пакет документов, а рассмотрение заявки занимает более месяца.