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Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов
19.09.2022 20:59 Евгения Маркова

Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

В Египте будет создана компания-оператор Global Blue Egypt для реализации системы возмещения НДС для иностранных туристов, выезжающих из страны. Гости могут оформить tax free в аэропортах.

Когда проект по возврату НДС будет реализован, пока не сообщается.

Сейчас tax free в Египте у туристов непопулярен, поскольку связан с множеством бюрократических сложностей: в налоговое управление Египта нужно предоставить пакет документов, а рассмотрение заявки занимает более месяца.

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