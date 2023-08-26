



Владелец платформы для взрослыхOnlyFans заработал 338 млн долларов

Леонид Радвинский, владелец онлайн-платформы OnlyFans получил дивиденды в размере 338 миллионов долларов. Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы и музыканты.



Материнская компания платформы Fenix ​​International сообщила, что годовая прибыль подскочила до более чем полмиллиарда долларов.



Число авторов OnlyFans подскочило на 47% до почти 3,2 миллиона, а количество пользователей выросло на 27% и приблизилось к 239 миллионам.



Компания также заявила, что впервые более половины ее доходов приходится на услуги без подписки, такие как советы и контент по запросу от авторов.

OnlyFans берет себе пятую часть платежей на сайте, около 80% достается создателям контента.



OnlyFans была основана в 2016 году Гаем и Тимом Стокли. В 2018 году они продали компанию украинско-американскому предпринимателю и владельцу порносайта Радвинскому. По данным журнала Forbes, личное состояние единственного акционера британской Fenix ​​Леонида Радвинского оценивается более чем в 2 миллиарда долларов.

