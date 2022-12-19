



Владельцы Phoenix: Инвестиции такого масштаба укрепят связи между Израилем и ОАЭ

Продажа компании Phoenix Insurance, крупнейшей институциональной структуры Израиля, не является стандартной сделкой.



На прошлой неделе был подписан только список условий, и если переговоры увенчаются успехом, соглашение будет подписано, и заключительный этап наступит только после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.



Продажа контрольного пакета 25% Phoenix компании ADQ, одному из фондов благосостояния Абу-Даби, за 2,3 миллиарда шекелей не является стандартной сделкой, и не только потому, что продавцы – американские инвестиционные фонды Centerbridge и Gallatin Point продают контрольный пакет всего через три года после приобретения его у Delek Group Ицхака Тшувы, но в основном из-за покупателя – правительства Абу-Даби.



Когда компания управляет государственными сбережениями в размере 370 миллиардов шекелей, сделка вызывает серьезное беспокойство. Именно по этой причине существование сделки вызвало бурю, и отныне большой вопрос: позволит ли Израиль Абу-Даби купить компанию, несмотря на эти серьезные опасения.



Несмотря на шумиху вокруг этого вопроса и множество голосов, призывающих не одобрять сделку, до сих пор против нее не высказался ни один политик. Неодобрение Израилем сделки может вызвать недовольство в Абу-Даби, стране, которая лишь недавно установила дипломатические отношения с Израилем.



Centerbridge и Gallatin Point продают большую часть своих акций Phoenix с прибылью x2,5 всего через три года после инвестиций. Решение о продаже контрольного пакета было довольно неожиданным, тем более, что настроения на рынке неблагоприятные, а цена акции на 10% ниже своей рекордной цены.



Однако в разговоре с Calcalist Бен Лэнгворти из Centerbridge и Ли Сакс из Gallatin Point не выразили никакой озабоченности по поводу сроков.



“Никакой срочности в продаже нет, но две вещи заставили нас заключить эту сделку. Во-первых, благодаря выполнению стратегического плана прибыль наших инвесторов за три года оказалась больше, чем мы ожидали в течение пятилетнего периода. Во-вторых, у нас была возможность заключить транзакцию, которая, по нашему мнению, могла бы значительно повысить ценность компании”, — говорит Сакс.