



Visa и Mastercard хотят повысить комиссии для транзакций по картам

Операторы платежных систем Visa Inc. и Mastercard Inc. стремятся к повышению комиссий, взимаемых с розничных продавцов за использование банковских карт клиентами при оплате покупок.



Об этом говорится в документах, доступ к которым получило агентство Bloomberg.



Так, внесение изменений в размер комиссий от Visa запланировано сначала для онлайн-транзакций с началом октября, а в апреле изменения затронут кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. В случае Mastercard, повышение комиссий также начнется в октябре.



Оценки проведенные отраслевой консалтинговой фирмой CMSPI подсказывают, что этот шаг может привести к годовому увеличению суммы комиссий, которые розничные продавцы платят, на более чем $500 млн.



Хотя размер комиссий непосредственно устанавливается Visa и Mastercard, основную долю комиссий забирают себе банки, выпускающие эти банковские карты. Тем не менее, в последние годы расходы розничных продавцов на уплату комиссий выросли, поскольку все больше покупателей предпочитают использовать кредитные карты, которые облагаются более высокими комиссиями, чем дебетовые.



Часть этих дополнительных расходов, перекладывается на потребителей в виде повышения цен на товары и услуги. Малые бизнесы также часто предлагают скидки клиентам, которые оплачивают покупки с помощью дебетовых карт или наличными.