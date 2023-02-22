



Vgarden совместно с Tiv Taam будет производить веганские мясные деликатесы

Ведущий разработчик продуктов питания на растительной основе Vgarden, Ltd. объявляет о глобальном запуске линейки веганских мясных деликатесов, которые будут производиться совместно с крупной израильской сетью супермаркетов. и производитель мясных деликатесов Tiv Taam. Это сотрудничество будет способствовать увеличению производственных мощностей Vgarden, чтобы обеспечить глобальную коммерциализацию, поскольку компания нацелена на рынок США.



Стремясь выйти на мировой веганский рынок, Tiv Taam подписала эксклюзивное производственное соглашение с Vgarden для производства серии кошерных продуктов-заменителей мяса на основе горохового белка, разработанных стартапом на новом заводе. Ассортимент будет включать в себя ряд продуктов из пепперони, ветчины, курицы, индейки и других мясных блюд.



Ассортимент веганских мясных деликатесов Vgarden основан на белке гороха и кокосовом масле, содержащих до 26,5% белка по весу, что равно или больше, чем в их обычных аналогах животного белка. Они не содержат сои, большогоколичества углеводов и ГМО и могут храниться в холодильнике до шести месяцев.



“Наши деликатесы подходят в качестве начинки для сэндвичей или пиццы”, – сообщает генеральный директор Vgarden Илан Адут.