



Вьетнамские электромобили VinFast появятся в Израиле в этом году – видео

Ожидается, что вьетнамский производитель электромобилей VinFast Auto, в этом году начнет продавать свои автомобили в Израиле и Европе. За последние несколько дней компания завершила проверку соответствия полному европейскому стандарту WVTA для своего электрокроссовера VF8 и к концу года должна получить одобрение для VF9.



Первый автомобиль вьетнамской компании, соответствующий европейскому стандарту, в ближайшие недели прибудет в Израиль для сертификации и одобрения импорта в Минтрансе. Ожидается, что первая коммерческая партия поступит до конца года, в том числе для того, чтобы компенсировать рост налога на покупку электромобилей, который вступит в силу 1 января 2024 года.



Первым автомобилем марки, ожидаемым в Израиле, станет кроссовер VF8 длиной 4,75 метра, шириной 1,93 метра и высотой 1,67 метра с колесной базой 2,95 метра. Он будет продаваться в двух версиях европейского стандарта, обе с двумя двигателями и двойной силовой установкой, суммарной мощностью 408 или 354 лошадиных силы, в зависимости от версии. Автомобиль оснащен аккумуляторной батареей мощностью 87 киловатт с запасом хода 447 или 471 километр в зависимости от версии.



Ожидается, что цены на эту модель в Германии будут в диапазоне 50–58 тысяч евро, что ниже, чем цены на эквивалентные версии Tesla Model Y. Пока точно неизвестно, какими будут цены в Израиле, но предполагается диапазон 230–280 тысяч шекелей в зависимости от версии.



К декабрю ожидается поступление модели VF9 длиной 5,12 метра с той же силовой установкой, что и у VF8, но с батареей емкостью 123 киловатт и запасом хода до 600 километров. Эта модель будет существенно дороже.