



Вьетнам подпишет соглашение о свободной торговле с Израилем в этом году

Вьетнам и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле (FTA) в конце этого года после семи лет переговоров, объявил Ханой в понедельник.



По данным министерства промышленности и торговли Вьетнама, Израиль является третьим по величине импортером Вьетнама и пятым по величине торговым партнером в Западной Азии. Двусторонняя торговля между странами выросла на 18% в прошлом году до 2,2 миллиарда долларов, говорится в заявлении правительства Вьетнама.



Крупнейшие статьи экспорта страны в Израиль включают смартфоны, обувь и морепродукты. Он также импортирует электронику и удобрения.



Вьетнам и Израиль объявили ранее в воскресенье, что они завершили переговоры о ЗСТ , создав предпосылки для подписания соглашения двумя странами в этом году. Объявление было сделано во время рабочей встречи между министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуеном Хонг Диеном и министром экономики и промышленности Израиля Ниром Баркатом во время визита Нгуена в Израиль.



Диен сказал, что благодаря экономике стран и растущей двусторонней торговле обе страны получат большую выгоду от соглашения, которое будет подписано к 30-летию дипломатических отношений между двумя государствами. Он предложил обеим сторонам активизировать координацию и обмен делегациями для поиска и продвижения возможностей торгового и инвестиционного сотрудничества, а также призвал израильские компании инвестировать во Вьетнам в таких областях, как промышленность, высокотехнологичное сельское хозяйство, информационные технологии, экологически чистое производство и промышленная инфраструктура.



Он также призвал Израиль поделиться своим опытом и технологиями в области цифровой экономики, цифровой трансформации и перехода к энергетике. Со своей стороны, Баркат пообещал продолжить сотрудничество и обмены между двумя министерствами, а также программы продвижения торговли для облегчения работы их предприятий.



