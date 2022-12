Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом 18 млрд евро для Украины

Венгрия заблокировала выделение Европейским Союзом пакета финансовой помощи для Украины на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году.



Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



"Как и ожидалось, на встрече министров финансов ЕС сегодня в Брюсселе не было выделено 18 миллиардов евро для финансирования Украины. Венгрия все еще блокирует, чтобы обезопасить свои собственные средства", - написал он.





As expected - no green light on the 18 billion eu funds for #Ukraine when EU finance minsters met in Brussels today. #Hungary still blocking in order to secure its own eu funds. Very emotional debate in which Budapest was slammed by everyone but to no avail.#Russia