



Венгрия, Румыния, Грузия и Азербайджан договорились о поставках электроэнергии

На встрече в Бухаресте 17 декабря лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали соглашение о прокладке подводного электрического кабеля по дну Черного моря для обеспечения Европы азербайджанской электроэнергией.



Президент Румынии Клаус Иоганнис назвал проект "решающим и амбициозным”.



Почти 1200-километровый кабель будет транспортировать электроэнергию из Азербайджана и Грузии в Румынию и Венгрию. Проект должен быть завершен в течение 6 лет. Он является частью стремления Европейского союза снизить зависимость от российской энергии.



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен присутствовала на подписании и заявила, что ЕС готов предоставить финансовую поддержку проекту после проведения технико-экономического обоснования.



Иоганнис подчеркнул, что проект является важным шагом в укреплении европейской энергетической безопасности и развитии сотрудничества в Черноморском регионе.



“Учитывая нынешний контекст в сфере безопасности из-за военной агрессии против Украины, мы должны лучше сотрудничать и проявлять больше солидарности для решения текущих проблем”, – сказал он.



Фон дер Ляен добавила, что проект "может принести значительную пользу Грузии, стране с европейской судьбой".



“Это может превратить Грузию в энергетический хаб и интегрировать ее в рынок электроэнергии ЕС”, – сказала она. “Кабель под Черным морем мог бы транспортировать электроэнергию нашим соседям в Молдове и на западных Балканах и, конечно, в Украину”.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, высоко оценил проект, отметив, что “времена импорта дешевого сырья из России прошли”.



“Мы хотим экономического роста и безопасности”, – сказал Орбан. “Мы здесь вместе, потому что договорились определить новые источники энергии для Европы”.



Президент Азербайджана Ильгам Алиев также приветствовал инициативу как “новый “мост” из Азербайджана в Европу”.