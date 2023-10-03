



Венгерский OTP Bank исключили из списка международных спонсоров войны

Как сообщил НАПК на своей странице в социальной сети Х (ранее – Twitter), OTP Bank взял на себя ряд обязательств по своим дальнейшим планам работы на российском рынке. НАПК ожидает, что достигнутая договоренность будет выполнена банком без промедлений.



Ранее венгерский OTP Bank был внесен в перечень международных спонсоров войны из-за его позиции продолжать деятельность в России и фактического признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". OTP входит в число 50 крупнейших банков России и представлен в 1 850 населенных пунктах государства-террориста.



По мнению многих политических обозревателей, решение НАПК напрямую связано с давлением правительства Венгрии на украинскую власть, в частности, блокированием передачи западного оружия, а также перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО.

