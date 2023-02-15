



Венесуэла: Кредитные карты стали абсолютно “бесполезны”

Правительство президента Николаса Мадуро ввело строгие требования к ссудам во время экономического коллапса Венесуэлы, позволив банкам кредитовать максимум 27% своего денежного потока и отправив владельцев бизнеса за границу для получения кредитов. И хотя правительство ослабило валютный контроль в 2019 году и разрешило местным банкам открывать счета в долларах, многие кредитные ограничения остаются.



“У банков нет возможности кредитовать, а нам нужны эти кредиты”, – говорит администратор Лина Перейра из Валенсии, сообщив, что общий лимит на ее картах теперь составляет всего 2 доллара в месяц. “Кредитные карты бесполезны”



По данным банковского управления страны, на конец декабря 2022 года на карты приходилось всего 2% кредитного портфеля венесуэльских банков, что эквивалентно примерно 16 миллионам долларов. В 2012 году в Венесуэле этот показатель составлял 12%.



“Гиперинфляция и жесткие рамки положили конец потребительскому кредитованию”, – говорит один из руководителей венесуэльского банка. “Этот вид финансирования перестал быть бизнесом для банков. Боливары, которые они могут вкладывать в кредит, идут в другие сектора, например, в бизнес”.



Хотя некоторые местные кредитные карты имеют более высокие лимиты в размере от 30 до 100 долларов, они все же не соответствуют запросам потребителей – по данным независимой Венесуэльской финансовой обсерватории, в декабре средняя ежемесячная стоимость пропитания семьи составляла около 370 долларов.



Правительство Мадуро предприняло ряд шагов для снижения инфляции, увеличив предложение наличной иностранной валюты, ограничив кредит, сократив государственные расходы и повысив налоги. В рамках этих усилий центральный банк приказал финансовым учреждениям заморозить 73% депозитов в банке.

Несмотря на меры, в конце 2022 года цены выросли, в результате чего годовая инфляция достигла 234%.



В январе Мадуро призвал банки предоставлять предприятиям ссуды, индексированные по обменному курсу, чтобы они могли “производить товары и богатства”, но он не упомянул другие ссуды или потребительские кредиты.