



Великобритания полностью закрыла импорт российского топлива в июне

Согласно официальным данным, в июне Великобритания впервые за всю историю не импортировала топливо из России после введения санкций в связи с вторжением в Украину.



Данные, опубликованные Управлением национальной статистики (УНС), появились после того, как Великобритания приняла решение удовлетворить свои энергетические потребности без использования российских нефти и газа.



Впоследствии Россию обвинили в превращении энергии в оружие путем ограничения поставок газа по газопроводу "Северный поток" в Европу в ответ на санкции, что вызвало рост цен и углубление кризиса стоимости жизни в преддверии зимы.



По данным УНС, импорт российских товаров в июне также сократился до 33 млн фунтов стерлингов, что является самым низким показателем с января 1997 года.



Это представляет собой падение на 96,6% по сравнению со среднемесячным импортом за 12 месяцев до вторжения в Украину в феврале этого года.

Хотя в июне британский экспорт в Россию немного вырос по сравнению с предыдущим месяцем, его объем снизился на 168 млн фунтов стерлингов, то есть примерно на две трети, по сравнению со среднемесячным показателем начала прошлого года.



Химические вещества были единственным товаром, экспортируемым в Россию, объем которого за этот период увеличился на 39,1 млн фунтов стерлингов (61,8%) за счет экспорта лекарств и медикаментов, не подпадающих под действие санкций.



В то время как экономические санкции, введенные Великобританией, вероятно, привели к падению импорта и экспорта, ONS указывает, что так называемые "самосанкции", когда предприниматели добровольно ищут альтернативы российским товарам, также, вероятно, внесли свой вклад.



Цифры были опубликованы в день, когда Украина отметила 31-ю годовщину со дня провозглашения независимости от Советского Союза и ровно полгода с начала вторжения России.



До вторжения в Украину Россия была крупнейшим поставщиком очищенной нефти в Великобританию в 2021 году, на ее долю приходилось 24,1% всего импорта этого товара, а также поставок 5,9% сырой нефти 4,9% газа в Великобританию.



Прекращение импорта российских энергоносителей в июне побудило импортеров искать альтернативы. В результате в последние месяцы увеличился импорт очищенной нефти из Саудовской Аравии, Нидерландов, Бельгии и Кувейта.

