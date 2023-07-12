



Великобритания оживит экономику за счет пенсионеров и отменит законы ЕС

Министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил в понедельник, что девять крупнейших британских пенсионных учреждений согласились увеличить свои инвестиции в быстрорастущие британские компании. Этот шаг, по его словам, может высвободить до 50 миллиардов фунтов (64,5 миллиардов долларов) финансирования, если другие пенсионные фонды последуют за ними. Об этом пишет CNN.



В рамках договора фирмы, в частности Aviva (AIVAF), Legal & General (LGGNY) и Mercer, обязались выделить как минимум 5% активов своих фондов компаниям, не зарегистрированным на бирже.



“Британские пенсионеры должны извлечь выгоду от успеха британского бизнеса”, – сказал Хант перед своей ежегодной речью в Mansion House о состоянии экономики Великобритании перед сотнями топ-менеджеров в Лондоне. “Расширение инвестиций может увеличить типичный пенсионный доход более чем на 1000 фунтов стерлингов в год (1300 долларов) и направить больше средств на “наши перспективные компании, которые будут способствовать росту в Великобритании”.



Меры по привлечению наличных средств пенсионного фонда осуществляются в решающее время для экономики, страдающей от стабильно высокой инфляции, угнетения инвестиций и слабого экономического роста. В дополнение к соглашению о пенсионном обеспечении Хант объявил о законопроекте, который упростит регистрацию фирм в Лондоне, и обнародовал планы отменить почти 100 “ненужных” законов Европейского Союза.



“Я хочу, чтобы наиболее быстро растущие компании в мире развивались и котировались именно здесь, делая Лондонскую фондовую биржу не просто европейской Nasdaq, а гораздо больше – мы хотим, чтобы она была глобальной столицей для капитала”, – сказал Хант.



После ухода Британии из ЕС Лондон потерял рабочие места и активы в столицах блока, включая Франкфурт и Париж, а также в других финансовых центрах, таких как Нью-Йорк.