



Великобритания открыла фонд ядерного топлива, чтобы снизить зависимость от РФ

В понедельник, 2 января, Великобритания заявила, что ее фонд в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, предназначенный для помощи в увеличении внутреннего производства ядерного топлива для электростанций и снижения зависимости от поставок урана из России, теперь открыт для заявок.



Фонд, о котором было объявлено в июле, будет предоставлять гранты предприятиям, занимающимся конверсией урана, ключевой стадией процесса создания ядерного топлива. Он будет открыт для подачи заявок с понедельника до 20 февраля.



В настоящее время России принадлежит около 20% мировых мощностей по конверсии урана.



“Рекордно высокие мировые цены на газ, вызванные вторжением России в Украину, высветили потребность в большем количестве отечественных возобновляемых источников энергии, а также в британской атомной энергетике – строительстве большего количества электростанций и развитии отечественных топливных мощностей”, – заявил министр энергетики и климата Грэм Стюарт.



Правительство сообщило, что до 13 миллионов фунтов стерлингов из этого фонда уже были переданы заводу по производству ядерного топлива в Спрингфилдсе на северо-западе Англии.



Энергоснабжение стало ключевым направлением после того, как вторжение в Украину привело к резкому росту затрат. Запланированное расширение мощностей по выработке электроэнергии на атомной электростанции снизит зависимость Великобритании от природного газа, который в 2021 году обеспечивал около 45% выработки электроэнергии.



