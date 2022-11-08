Великобритания и США заключат крупную газовую сделку - СМИ
Британская газета The Telegraph пишет, что Великобритания и США заключат крупную сделку по поставкам газа.
По информации издания, британский премьер-министр Риши Сунак планирует объявить о партнерстве по поставкам сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, чтобы облегчить энергетический кризис.
Отмечается, что Сунак сделает объявление после саммита СОР27.
"Переговоры о "партнерстве в области энергетической безопасности" находятся на завершающей стадии: США планируют продать Великобритании миллиарды кубометров сжиженного природного газа в ближайший год", - сообщает газета.