



Великобритания готовится к крупнейшей забастовке учителей и госслужащих

До полумиллиона британских учителей, государственных служащих, машинистов поездов и преподавателей университетов в среду проведут забастовку в рамках крупнейшей скоординированной акции, которая, по опасениям правительства, вызовет массовые разрушения. Массовые забастовки приведут к тому, что школы будут закрыты, а железнодорожное сообщение остановится в большей части страны.



По оценкам профсоюзных лидеров, в акции примут участие до 500 000 человек, что является самым высоким показателем за десятилетие, и пройдут митинги против запланированного нового Закона о сдерживании забастовок в некоторых секторах. По их мнению, это предложение еще больше отравит отношения.

В среду в акции примут участие около 300 000 учителей , а также 100 000 государственных служащих из более чем 120 государственных ведомств, а также десятки тысяч преподавателей университетов и железнодорожников.



На следующей неделе медсестры, персонал скорой помощи, фельдшеры, операторы экстренных служб и другие медицинские работники собираются устроить новые забастовки, в то время как пожарные на этой неделе также поддержали общенациональную забастовку.



“После многих лет жесткого сокращения заработной платы медсестры, учителя и миллионы других государственных служащих столкнулись с падением уровня жизни – и им предстоит столкнуться с еще большими проблемами в оплате труда”, – сказал Пол Новак, генеральный секретарь Конгресса профсоюзов TUC.

“Вместо того, чтобы придумывать новые способы посягательства на право на забастовку, министрам следует добиваться роста заработных плат по всей экономике, начиная с достойного повышения оплаты труда работников государственного сектора”.



Правительство заявляет, что будут приняты “смягчающие меры”, но забастовки окажут значительное влияние.



“Мы открыто заявляем, что это нарушит жизнь людей, и поэтому считаем, что переговоры, а не пикеты, являются правильным подходом”, – заявил журналистам представитель премьер-министра Риши Сунака.



При инфляции более 10% – самом высоком уровне за четыре десятилетия – в Британии прокатилась волна забастовок — от работников здравоохранения и транспорта до сотрудников складов Amazon и почтовых служащих Royal Mail. Они требуют повышения заработной платы выше уровня инфляции, чтобы покрыть стремительно растущие счета за еду и энергию, которые, по их словам, вызвали у них стресс, чувство недооцененности и попытки свести концы с концами.