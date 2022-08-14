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Ведущий автопроизводитель Ирана нацелился на рынок РФ
14.08.2022 19:45 Алина Груднева

Ведущий автопроизводитель Ирана нацелился на рынок РФ

Ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro (IKCO) намерен выйти на российский рынок.

 
Об этом сообщил гендиректор компании Мехди Хатиби.
 
По его словам, автопроизводитель стремится сделать экспорт в Россию приоритетным на фоне экономических санкций.
 
Iran Khodro представила последнюю модель своего кроссовера Rira.
"Мы собираемся уделять особое внимание российскому рынку, а также думаем о партнерстве с российскими инвесторами", — сообщил Хатиби.
 
По его словам, с Москвой уже проведены "хорошие" переговоры.
 
"Российский рынок с его возможностями будет одним из наших важных рынков. Мы начнем экспорт в Россию в этом году в Россию", - подчеркнул он.

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