



Ведущий автопроизводитель Ирана нацелился на рынок РФ

Ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro (IKCO) намерен выйти на российский рынок.

Об этом сообщил гендиректор компании Мехди Хатиби.

По его словам, автопроизводитель стремится сделать экспорт в Россию приоритетным на фоне экономических санкций.

Iran Khodro представила последнюю модель своего кроссовера Rira.

Iran Khodro has finally released their first crossover called the Rira. Of course, actual pictures of said car are very poor quality. It is based off a Peugeot 2008 once upon a time. pic.twitter.com/UhbaItaNhP — Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) June 27, 2022

"Мы собираемся уделять особое внимание российскому рынку, а также думаем о партнерстве с российскими инвесторами", — сообщил Хатиби.

По его словам, с Москвой уже проведены "хорошие" переговоры.

"Российский рынок с его возможностями будет одним из наших важных рынков. Мы начнем экспорт в Россию в этом году в Россию", - подчеркнул он.