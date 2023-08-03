



Важнейший торговый путь Европы находится под угрозой из-за изменения климата

Река Рейн, важнейшая торговая артерия Европы, сталкивается с проблемами, связанными с понижением уровня воды, что отражает более широкое влияние климатического кризиса на развитые промышленные экономики, пишет Bloomberg.



Такие компании, как BASF SE и Covestro AG, перестраивают логистику и разрабатывают планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справиться с этими перебоями. Это включает в себя переход на поезда, грузовики, создание запасов, а также обновление флота за счет барж, способных передвигаться по мелководью.



Снижение уровня воды в реке в конце лета и осенью привело к тому, что вместимость некоторых судов сократилась вдвое. Даже небольшое падение уровня воды имеет значительные последствия: снижение уровня на 10 см означает уменьшение грузоподъемности одного судна примерно на 100 тонн.



Стоимость капитального ремонта флота Рейна, состоящего из 8900 судов, предназначенных для мелководного плавания, может составить 90 млрд. евро (99 млрд. долл. США), не считая дополнительных расходов на хранение воды и планов реинжиниринга, осуществляемых под руководством правительства.



После засухи 2021 г. администрация канцлера Германии Олафа Шольца попыталась ускорить работу, включая создание систем раннего оповещения и проект дноуглубительных работ стоимостью 180 млн. евро. Однако эти планы застопорились из-за междоусобиц и бюрократических проволочек.



Кризис достиг критической точки в 2018 году, когда исторические минимумы привели к сокращению промышленного производства в Германии на 5 млрд евро. С тех пор ограничения мощностей становятся все более распространенным явлением.



Компании, работающие на Рейне все чаще переходят на железнодорожные перевозки и разрабатывают новые баржи, способные более безопасно преодолевать низкий уровень воды.



Сложившаяся ситуация подчеркивает острую необходимость в инвестициях и адаптивных стратегиях для обеспечения непрерывной работы в одном из ключевых экономических регионов Европы.