



Валютные резервы Израиля выросли в марте

Валютные резервы Израиля на конец марта 2023 года составляли 200,49 млрд долларов, что на 4,211 млрд долларов больше, чем на конец февраля 2023 года, сообщает Банк Израиля. Уровень резервов по отношению к ВВП составил 38,4%, сообщает Globes.



Банк Израиля заявил, что это увеличение стало результатом переоценки резервов на 4,282 миллиарда долларов, что было компенсировано государственными трансфертами из-за рубежа на общую сумму 42 миллиона долларов и трансфертами частного сектора на общую сумму 29 миллионов долларов.



Банк Израиля в 2023 году не покупал иностранную валюту. В прошлом году он купил только 356 миллионов долларов в иностранной валюте. Но в 2021 году Банк Израиля приобрел 35 миллиардов долларов в иностранной валюте, чтобы помочь экспортерам, сдерживая укрепление шекеля.



Валютные резервы Израиля достигли рекордных 213 миллиардов долларов в декабре 2021 года.



